- CONCLUZII… Un castig real de imagine pentru Husi si pentru intreg judetul Vaslui, un semnal ferm pentru calitatea invatamantului din judet si, nu in ultimul rand, un stagiu de pregatire de inalt nivel a unor copii de exceptie, care tintesc la medalii in cele mai importante competitii de Matematica!…

- INCURCATURA… Neatenti la semnele de circulatie, care este posibil sa fie greu de vazut din cauza crengilor sau chiar sa lipseasca de la locul cuvenit, unii soferi de TIR ajung cu vehiculele de mare tonaj in centrul municipiului Husi, dupa ce incurca strazile! In loc sa isi continue drumul pe str. A.…

- REACȚIE… Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui s-au sesizat in privința „Polițistului-Marcel” de la Huși, individul care, de o vreme, se imbraca cu o haina de om al legii și patruleaza prin oraș, in posturi care mai care mai scandaloase pentru imaginea, dar și credibilitatea instituției…

- PE PODIUM… Fotbalul vasluian are viitor. Au demonstrat-o copiii de la Real Junior Vaslui, care s-au clasat pe locul doi la turneul internațional “Brașov Enjoy Cup”. Grupa 2010, pregatita de Ciprian Amarandei și Bogdan Panait, a fost invinsa in finala competiției de New Star București, scor 0-1. Micuții…

- INVITAȚIE… Veste buna pentru locuitorii din zona Huși, care s-au obișnuit cu tradiția balciului de la Arsura, ținut an de an in ziua de 6 august, de sarbatoarea „Schimbarii la Fața”! Dupa 2 ani de pandemie și restricții, iata ca aleșii comunei au decis sa reia obiceiul și sa faca din nou evenimentul…

- IN AȘTEPTARE… Scos la concurs, postul de director medical al Spitalului Județean de Urgența Vaslui a suscitat zero interes din partea medicilor, așa cum s-a intamplat de fiecare data in ultimii ani. Pana marți dupa-amiaza, niciun candidat nu și-a depus dosarul, insa pe surse am aflat ca postul va fi…

- DREGATORIE… Inființarea unui club sportiv la Huși se dovedește a nu fi deloc o treaba ușoara pentru aleșii locali, care, cel puțin pana acum, au avut nevoie de trei ședințe de CL ca sa “ansambleze” intr-o forma legala și corespunzatoare acest proiect de hotarare. Propunerea inițiala de inființare a…

- GHINIOANE IN LANȚ… Grav accident de circulație in Barlad, in care a fost implicata o ambulanța ce se afla in misiune. Salvarea a fost solicitata in Vulpașeni, comuna Bacani, acolo unde un copil de 14 ani a fost lovit de o mașina. Cadrele medicale l-au gasit in stop cardiorespirator. Au facut eforturi…