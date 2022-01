Jaf cu pistolul în mână la o cafenea dintr-o comună sucevenă Politistii il cauta pe individul care a jefuit o cafenea din Suceava. El a amenintat-o pe vanzatoare cu un pistol si a furat toți banii din casa de marcat, scrie Digi24 . Un jaf a avut loc luni seara intr-o cafenea din localitatea Iaslovaț, județul Suceava. Un barbat cu o masca chiurgicala pe fața și cu gluga a amenințat vanzatoarea și a furat aproximativ 1.900 de lei. Potrivit IPJ Suceava, jaful a fost sesizat de o vanzatoare de la un local din comuna Iaslovaț. Aceasta a spus ca un barbat care purta masca chirurgicala și gluga pe cap a amenințat-o și i-a cerut banii din casa. Potrivit polițiștilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

