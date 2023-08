Jaf armat la un magazin de bijuterii Piaget în Paris. Procuratura estimează potul la 10-15 milioane de euro Doi barbati si o femeie, care ar putea fi de origine sud-americana, au patruns in butic cu o arma de mana, potrivit ”informatiilor” sale, scrie ziarul. Mai multe vitrine au fost deschise, iar bijuteriile din ele au fost furate. Parchetul din Paris, contactat de cotidian, a confirmat ca a deschis o ancheta in flagrant cu privire la ”jaf armat in banda organizata si sechestrare in banda organizata”. ”Prejudiciul este estimat, pentru moment, intre zece si 15 milioane de euro”, precizeaza parchetul. Autorii au fugit pe jos dupa jaf, fara sa raneasca pe cineva, Femeia ar purta o rochie verde si pantaloni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Un magazin de bijuterii Piaget, situat la numarul 7 pe rue de la Paix din Paris, in arondismentul al II-lea, a fost tinta unui jaf armat, marti la pranz, potrivit unor surse din politie, relateaza Le Figaro.

