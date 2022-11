“Imi dau seama ca multi oameni sunt suparati pe mine”. Intr-un mesaj pe Twitter, publicat sambata, cofondatorul Twitter si-a exprimat regretul, la o saptamana dupa preluarea retelei de socializare de catre miliardarul Elon Musk. “Sunt responsabil de faptul ca toata lumea se afla in aceasta situatie: am crescut compania prea repede. Imi cer scuze pentru asta”, a scris Jack Dorsey. Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation:…