Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc in vinerea din Saptamana Luminata praznicul "Izvorul Tamaduirii". Nu are data fixa, iar anul acesta este praznuit pe 29 aprilie. Sarbatoarea se refera la vindecarea minunata a unui orb, care si-a recapatat vederea dupa ce Maica Domnului i-a vestit lui Leon cel Mare sa-l…

- Vineri, in calendarul ortodox, este praznuita sarbatoarea Izvorul Tamaduirii. Tradiția spune ca bolnavii care se spala in cu apa sfințita in Vinerea Scumpa sunt vindecați de boala. Vinerea Scumpa este in contrast direct cu Vinerea Neagra sau Vinerea Mare, de dinaintea Pastelui. Legendele spun ca Maica…

- Izvorul Tamaduirii este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului! Aceasta se sarbatorește in prima vineri de dupa Paște, astfel ca maine, toți credincioșii il sarbatoresc pe Hristos Cel Inviat, ca Izvor al vindecarilor, apoi pe Maica Domnului, ca persoana care Il poarta pe Fiul ei, devenind…

- Așadar, sarbatoarea este inchinata Maicii Domnului și face parte din seria sarbatorilor mici, inchinate Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.Anul acesta, Izvorul Tamaduiri 2022 se sarbatorește pe data de 29 aprilie 2022.De asemenea, sarbatoarea amintește și de Vinerea Mare. Maica Domnului, care a varsat…

- Daca inaintea Pastelui s-a marcat Saptamana Patimilor, in aceasta perioada, Biserica sarbatoreste Saptamana Luminata. In popor exista credinta ca, o data cu Invierea Domnului Iisus Hristos, se deschid portile raiului pentru sufletele pacatosilor retinute in prinsoarea iadului de la Adam si pana la…

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor, care incheie și postul Paștelui. In aceasta zi, dupa ce Mantuitorul Hristos a patimit și a murit. Creștinii așteapta Invierea Lui. Iata ce obiceiuri și tradiții marcheaza aceasta zi de dinaintea Sarbatorii Paștelui! Saptamana Patimilor reprezinta…

- Miercurea Mare din Saptamana Patimilor este o zi importanta de post și rugaciune, in ultima saptamana inainte de Invierea Domnului. In Miercurea Mare, biserica oficiaza denii, slujbe speciale inainte de Paște, iar creștinii respecta anumite tradiții. In Miercurea Mare, tradiția creștina recomanda post,…

- Patriarhul ortodox rus Kiril i-a etichetat pe cei care lupta împotriva Moscovei în contextul razboiului din Ucraina, ca fiind ”forte ale raului”, informeaza presa rusa. Potrivit fetei bisericesti, aceste “forte ale raului” ar vrea sa rupa unitatea istorica dintre…