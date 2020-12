#ConstantaEsteBine: Luna plina in Rac

Sunteti acolo unde este nevoie sa fiti pentru a va trai lectia din acest moment al vietii.Luna plina in RacPerioada in care facem "eliminari" masive legate de teme precum casa, familia si siguranta.Ne simtim confortabil, bine si in siguranta in casa si cu familia noastra Daca da, este foarte bine pentru corpul vostru fizic.Cand… [citeste mai departe]