Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, a fost incantat de rezultatul final al meciului cu Rapid, 2-1, ținand cont de condițiile in care a fost obținuta victoria. Acesta a punctat ca a fost nevoie de un gol primit și de o eliminare ca elevii sai sa se trezeasca și sa lupte. Modul cum au facut-o in repriza secunda l-a obligat sa-i felicite. L-a evidențiat in mod special pe Alex Mitrița și a apreciat al 12-lea jucator, publicul. VEZI VIDEO! Superliga Play-off, etapa 2:Vineri, 29 martie: Sepsi – CFR Cluj 1-1.Sambata, 30 martie: „U“ Craiova – Rapid 2-1.Duminica, 31 martie – ora…