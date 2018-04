Iutta aniversează 5 ani și te invită la lansarea colecției Dor Regal Cei care au fost alaturi de Iutta inca din prima zi isi vor reaminti cu drag de prima colectie Spirit Eflorescent, prezenta si ea la eveniment. Aceasta a fost inspirata din arhitectura veche si straie populare, care au fost transpuse prin taieturi in piele sau sculpturi in lemn de nuc. Ceea ce face colectia atat de speciala este faptul ca ea a fost lucrata de fondatorul si designerul Nicoleta alaturi de tatal sau, sculptor. Ea s-a inspirat din vechi schite pe care le-a transformat in elemente distinctive in designul fiecarei piese. Dor Regal, cu ale sale motive baroque, traseaza o prima etapa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

