Iuri Vernidub este noul antrenor al echipei Sheriff Tiraspol

- Bogdan Andone, fost antrenor la FCSB, a comentat forma buna prin care trece echipa roș-albastra și a laudat jucatorii formației pregatite de Toni Petrea. Fostul tehnician de la FCSB crede ca rezultatele bune ale echipei se datoreaza lui Gigi Becali, care a decis sa se retraga din viața publica și nu…

- Edward Iordanescu este noul antrenor al echipei CFR Cluj, a anuntat, vineri seara, clubul clujean. "Ma bucur sa revin, a mai fost un episod acum doi ani, am ramas cu un trofeu frumos, dar si cu o experienta constructiva. A fost o dezamagire, a contat pentru moment, am facut un pas in spate.…

- Patrick Vieira a fost demis din postul de antrenor al echipei. S-a intamplat dupa eșecul formației franceze cu 2-3 in partida cu Bayer Leverkusen din Liga Europei. In urma acestei infrangeri, "vulturii" a pierdut orice șansa la calificare in șaisprezecimile competiției.

- Mircea Rednic l a inlocuit pe Ruben de la Barrera pe banca tehnica a FC Viitorul. Dupa ce a incheiat colaborarea cu staff ul tehnic condus de managerul spaniol Ruben de la Barrera, FC Viitorul s a inteles cu Mircea Rednic penru postul de antrenor al formatiei de pe litoral. "Puriul" a semnat un contract…

- Mircea Rednic a fost numit, marti seara, in functia de antrenor al echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. ''Incepand de astazi, Mircea Rednic este noul...

- Tehnicianul Eugen Neagoe a fost instalat, miercuri, in functia de antrenor principal al echipei Astra Giurgiu, anunta gruparea din Liga I pe un site de socializare. "Eugen Neagoe, noul antrenor al Astrei. Acesta a semnat un contract valabil pana in vara anului 2022. Clubul nostru ii ureaza bun venit…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, ca aceasta victorie ii da incredere pentru viitor, insa a precizat ca il deranjeaza faptul ca persoane din anturajul echipei il critica, desi rezultatele au fost bune.“Trei…