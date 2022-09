Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu a avut o intrevedere cu Cecile Couprie, director regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare. ”Am discutat implementarea accelerata a unor inițiative in sprijinul țarii noastre pentru a putea sa facem mai ușor fața impactului razboiului…

- „Relațiile cu vecinii sint prioritare pentru diplomația țarii noastre”, afirma ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova, Nicu Popescu, dupa intrevederea virtuala avuta cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei Dmytro Kuleba. „Am apreciat participarea in format virtual…

- Embargoul impus de Federația Rusa pentru produsele vegetale din Republica Moldova poarta un caracter politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. "Am vazut acest anunț. La drept vorbind, nu am avut ocazia…

- Obținerea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeana, este cea mai importanta realizare din ultimul an, susține viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in raportul de activitate, prezentat la un an de la preluarea mandatului. Potrivit sursei…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania a fost alaturi de țara sa de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’.„Ma bucur sa revin la Bucuresti pentru a va transmite personal recunostinta pentru sprijinul neobosit, consecvent si generos pe care Romania ni-l ofera in ultimii ani.…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Din delegatia presedintelui Iohannis fac parte, printre altii, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidentiali Luminita Odobescu, Daniela Barsan, Delia Dinu, Sergiu Nistor, Cosmin Marinescu,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita cu onoruri militare de presedintele Klaus Iohannis, vineri, la Palatul Cotroceni. Din delegatia presedintelui Iohannis fac parte, printre altii, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidentiali Luminita Odobescu, Daniela Barsan,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe ministrul Afacerilor Externe si al Apararii din Republica Irlanda, Simon Coveney, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a aratat ca relatiile romano-irlandeze se…