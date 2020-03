Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai ii cere premierului Ludovic Orban sa o demita pe sefa Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy. "Achizitia de masti la suprapret (12 mil euro) de la o firma minuscula si nespecializata de tip paravan, apartinand unei foste bucatarese, acum…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, luni seara, decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta de a inchide unitațile din invațamantul preuniversitar din Romania, in perioada 11-22 martie.

- "Stocurile de biocid la rezervele statului sunt zero pentru ca PSD-ul nu a fost preocupat de tema asta si nu a facut achizitii. Noi am adoptat o ordonanta pentru a permite achizitionarea in regim de urgenta a tuturor materialelor, echipamentelor, substantelor necesare pentru a preveni patrunderea…

- Guvernul Orban a picat la doar trei luni de la instalare. Moțiunea de cenzura a fost adoptata de parlamentari cu 261 de voturi „pentru” – cu 28 mai multe decat erau necesare pentru a trece. Deputatul Corneliu Stefan, presedintele PSD Dambovita a spus foarte clar ca Guvernul Orban a fost spulberat…

- Guvernul a adoptat, marti seara, 25 de OUG si 31 de proiecte de Hotarare de Guvern, printre care si o ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ionel Danca a declarat ca nu stie cate dintre cele 25 de OUG adoptate aveau avizul Consiliului Economic si Social si ca Guvernul…