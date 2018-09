Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu. Vedeta a marturisit ca a avut și moente dificile in India, acolo unde este stabilita de cațiva ani. Iulia Vantur a fost invitata Oanei Cuzino la emisiunea „Ce se intampla doctore?” de la Pro TV, unde a vorbit despre viața sa din India. Vedeta…

- Dana Savuica a fost la Brașov, in culisele festivalului Cerbul de Aur, prilej cu care a invitat-o pe Iulia Vantur, prezentatoarea evenimentului, la un tete-a-tete in foaierul hotelului Aro Palace, pentru a afla daca „E OK sa fii vedeta?”

- Iulia Vantur nu-și ia parinții in culise la Cerbul de Aur, deși ea a fost aceea care a insistat ca ei sa o insoțeasca la Brașov, pe perioada festivalului. Prezentatoarea ne-a explicat de ce a ales sa-și lase mama și tatal in public. In momentul in care a primit oferta de a prezenta Festivalul Cerbul…

- Feli Donose a dezvaluit cine este tatal copilului ei. Artista a decis in sfarșit sa vorbeasca despre barbatul care a cucerit-o și care i-a daruit cel mai de preț lucru. Vedeta a acordat un interviu emoționant pentru revista UNICA . Feli canta la o nunta, el venise acolo ca invitat, deși de trei ani…

- Iulia Vantur arata foarte bine acum, dar a marturisit care a fost motivul pentru care a luat in greutate in urma cu ceva timp. Vedeta de televiziune Iulia Vantur a fost cateva zile in Romania . Fosta prezentatoare de televiziune, care este stabilita de mai multa vreme in India – țara natala a iubitului…

- Gina Pistol a marturisit pentru csid.ro care a fost cel mai marcant moment din viata ei. "Am o intuitie buna si sunt anumite lucruri pe care simt ca nu este bine sa le fac. De exemplu, mi s-a intamplat acum ceva timp sa fiu la volan, conduceam spre un eveniment, moment in care a inceput o…

- Iulia Vantur a ajuns sa cante muzica rap. Vedeta a facut proba talentului ei la emisiune pe care Catalin Maruța o prezinta la Pro TV. Iulia Vantur a revenit in Romania pentru cateva zile. Vedeta este stabilita de cațiva ani in India , țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan.…

- Eva Longoria e devastata de durere cu cateva zile de nașterea primului ei copil. Vedeta a anunțat, vineri, ca Jinxy, cainele ei, a murit in brațele sale, joi noapte, la varsta de 15 ani.„Momentul la care detestam sa ma gandesc a avut loc noaptea trecuta.