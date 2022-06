Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu formeaza de mai mulți ani un cuplu, insa aparițiile impreuna la evenimentele mondene au fost rare. Joi seara, 2 iunie, cei doi au fost surpriza serii la Petrecerea VIVA! 2022, iar vedetea a vorbit despre relația cu iubitul ei. Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Jorge a oferit detalii emoționante despre casnica cu soția lui. Ce a marturisit artistul, dar și ce a spus, dupa ce a fost intrebat despre infidelitate. Cantarețul are mare incredere in partenera lui de viața.

- La cei 40 de ani pe care ii va sarbatori chiar la inceputul toamnei, Andreea Antonescu spera ca soarele va rasari in sfarșit și pe strada ei. Indragita vedeta a lumii muzicale, dar și a celei de televiziune, spune ca 2022 i-a oferit in nici patru luni suficiente semne incurajatoare ca ceva s-a schimbat…

- Iulia Albu a comentat de-alungul timpului ținutețe mai multor vedete din showbiz. De data asta, a venit randul Loredanei Groza, una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Spre surprinderea tuturor, Iulia ii apreciaza Loredanei Groza stilul indrazneț cu care se afișeaza de fiecare data și, mai…

- Dani Oțil face ce face și atrage atenția tuturor! Astazi, prezentatorul TV a facut o serie de dezvaluiri intime din relația de cuplu, care a uimit pe toata lumea. Iata ce nu obișnuiește sa faca soțul Gabrielei Prisacariu niciodata!

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Prințesa Ardealului a vorbit despre perioada prin care trece, dupa ce barbatul alaturi de care are un copil este intr-o relație cu „Mireasa” Claudia, femeia care trebuia sa-i fie nașa micuțului. Ce detalii a oferit artista despre fostul ei partener, dar și cum se…

- Kamara a intampinat numeroase provocari, insa niciodata nu s-a lasat, demonstrand ca este un tatic dedicat. Acesta are grija ca micuțul sau, Leon, sa aiba parte de tot ce este mai bun. Artistul ne-a oferit un interviu in exclusivitate pentru Impact.ro, in care ne-a vorbit despre fiul sau, pe care il…

- Viviana Sposub face parte acum din echipa matinalului de la Kanal D și este extrem de intantata de noul proiect. Vedeta a dezvaluit recent, cum stau lucrurile in relația de cuplu cu George Burcea, dupa aproape trei ani de iubire. „El are foarte mare incredere in mine, uneori mai multa incredere decat…