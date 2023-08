Stiri pe aceeasi tema

- Victor Cornea a obținut o noua victorie, iar alaturi, i-a fost, ca de obicei, Andreea Balan. Tenismenul este la al saselea titlu challenger castigat in acest an, un moment important in cariera iubitului artistei.

- Nu mai este un secret faptul ca Andreea Balan și Victor Cornea sunt mai indragostiți ca niciodata, iar artista este cea mai mare susținatoare a iubitului ei. De curand, tenismenul a recunoscut ca o parte din succes i se datoreaza partenerei sale, care il sprijina mereu.

- Victor Cornea (29 de ani, 76 ATP la dublu) a vorbit deschis despre relația cu artista Andreea Balan (39 de ani). Cornea traverseaza o forma buna in 2023, caștigand 5 turnee Challanger la dublu: Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5. Jucatorul de tenis e de parere ca rezultate bune se datoreaza…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca in zilele noastre marketingul și muzica se intrepatrund cat se poate de armonios, iar cei care reușesc sa fie aclamați ca „staruri“ mondiale reușesc sa faca un slalom intre cele doua. Aflat in turneul sau mondial de promovare a celui mai recent album numit…

- Andreea Balan este foarte fericita in brațele iubitului ei, barbatul alaturi de care face foarte multe activitați interesante. Ei bine, Victor Cornea i-a facut public secretul juratei de la Te cunosc de undeva pentru a fi sanatoasa. Iata ce a postat jucatorul de tenis pe rețelele lui de socializare!

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, a publicat pe contul de Instagram, noi imagini in care apare alaturi de Victor Vlad Cornea, iubitul ei. Se pare ca artista și-a gasit in sfarșit fericirea alaturi de alt barbat, dupa divorțul de George Burcea.In noile imagini de pe Instagram, Andreea și iubitul…

- Victor Cornea, declarație de dragoste pentru Andreea Balan, chiar de ziua sa de naștere. Frumoasa blondina a implinit 39 de ani, ocazie cu care a facut publice primele imagini alaturi de noul sau partener. Fanii au reacționat imediat. FOTO „Iubesc, sunt iubita și sunt mai fericita ca niciodata” Dupa…

- Cargo a susținut un concert extraordinar joi seara in incinta Cazarmei U din Timișoara, in cadrul seriei de evenimente desfașurate sub genericul Codru Urban Garden, unde peste patru sute de spectatori au avut parte de o seara speciala. Inaintea celei mai iubite trupe de rock din Romania au evoluat membrii…