Iubita lui Gicuță din Apărători și-a retras plângere, cu toate că era să moară carbonizată în portbagaj Nu ar fi prima data cand femeia face acest gest, Chiar in momentul izbucnirii scandalului care a dus la incidentul violent, iubita artistului abia renunțase la o alta cererea pentru ordinul de protecție.Dupa incidentul de luni, ea a depus o plangere penala impotriva manelistului care o teroriza, insa și-a retras acuzațiile in scurt timp, dupa ce a fost la un pas sa moara. Incidentul s-a petrecut pe un camp, in zona cartierului Salajan. Din fericire, femeia a avut prezența de spirit sa sune, din portbagaj, la112 și sa ceara ajutor, dar și norocul ca salvatorii sa intervuina la timp.Intre timp,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

