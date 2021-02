„Iubirea pentru artă prin ochii liceenilor” Intr-o perioada atipica, in care existența și activitațile cotidiene au fost puse sub insemnul „distanțarii sociale”, luna Februarie, intitulata si „Luna iubirii si a dansului“, a readus in prim plan iubirea, acest sentiment nobil, scoțandu-ne din zona de confort, prin intermediul sufletului și al emoțiilor, exprimate prin cantec si dans. Mesageri ai iubirii au fost […] Articolul „Iubirea pentru arta prin ochii liceenilor” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani, soferii care au drum intre Bacau si Piatra Neamt sunt nevoiti sa treaca peste un pod care se dezmembreaza, un adevarat pas al mortii. Constructia, amplasata in zona Racova, are o vechime de peste 5o de ani, si vremea, dar, mai ales, nepasarea au lasat urme adanci. Podul se dezintegreaza,…

- Elevii s-au intors in banci și a fost o mare bucurie pentru toți cei implicați in acest sector de activitate: copii, parinți, profesori. Numai ca, unele unitați de invațamant au ales sa revina in prim plan cu binecunoscuta activitate numita „școala altfel”. Acest lucru s-a intamplat și la Colegiul „Mihai…

- Primul eveniment pe care Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești il pregatește in luna februarie este intitulat „ZICI cu lipici: legați prin cititul impreuna” și este dedicat Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, pe 10 februarie, de la ora 11.00. Evenimentul va avea loc fizic, la Ludoteca…

- Conducerea CS BRONX POWERLIFTING CLUB Bacau s-a intalnit, zilele acestea, cu noul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, pentru a discuta cele mai noi proiecte ale clubului sportiv, prin care se urmaresc dezvoltarea oportunitaților pentru sportivii locali ce aparțin unor categorii sociale…

- Telefonul i-a sunat vineri dimineața, pe la 9.30: „Buna, Diana, cand crezi ca ai timp pentru intrebarile de la «(S)PORTretul saptamanii»?”. Fiind zi de concurs la București, a ramas sa ne auzim mai pe seara. „Pe la șase seara ar fi perfect”, a venit raspunsul atletei legitimate la CSM Onești. La 18.30,…

- La data de 25 decembrie a.c, politistii Biroului Rutier Bacau au depistat, in trafic, un localnic de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat…

- Incetul cu incetul ne apropiem tot mai mult de frumoasa sarbatoare a Nașterii Domnului. Clopotele bisericilor din toata lumea, unite cu glasul apostolilor, ne cheama sa patrundem in unul dintre cele mai incantatoare mistere ale credinței noastre: misterul intruparii și al nașterii Domnului. Cristos…

- De fiecare data, cand se apropie alegerile, desi vocea ratiunii ma avertizeaza sa nu-mi repet greseala, am totusi un mic si naiv sentiment al asteptarii a ceva care sa aduca a salvare providentiala. Sigur, e o iluzie la care contribuie si gustul meu pentru spectacol. Adevarul este ca sper mereu sa se…