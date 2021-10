Iţi suspectezi copilul de Covid? Sfaturile medicilor ieşeni: iată la ce să fii atent! Numarul copiilor depistati pozitiv cu COVID-19 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine ridicat in ultima perioada. Ieri, in spital se aflau internati aproape 30 de copii, 23 dintre ei pe zona rosie si sase care au nevoie de tratament in ATI. „Pe perioada de weekend creste in continuare adresabilitatea, momentan avem locuri libere. Pacienti intubati pe ATI nu sunt, speram sa aiba o evolutie favorabila cei internati", a declarat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii „Sf. Maria". Medicii sustin ca sunt predominante cazurile pozitive la varste extreme… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

