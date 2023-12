Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul de Comunicații al Guvernului Majestații Sale (HMGCC) de la Hanslope Park, sunt produse obiecte care par a fi de uz zilnic, insa acolo se afla la secret gadget-uri de pe vremea spargatorului de coduri al lui Alan Turing, dar și unele ca in filmele cu James Bond.

- 15 persoane sunt suspectate ca au constiuit o grupare care vindea cristal catre tineri, unii elevi, din Sighetu Marmatiei. 30 de persoane au fost duse la audieri.”La data de 28 noiembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Polițiștii de la Protecția Animalelor au desfașurat, in perioada 16-20 noiembrie, acțiuni in vederea prevenirii unor potențiale atacuri canine ale exemplarelor din categoriile agresive sau periculoase ori a celor fara stapan.

- Englezul Shayon Harrison (26 de ani) a deschis scorul pentru Poli Iași in minutul 11 al duelului cu CFR Cluj, din runda cu numarul 16 a Superligii. Poli Iași a inceput curajos partida contra lui CFR Cluj, iar Sava a fost intins serios inca din minutul 2. Gruparea din Moldova a continuat sa urce curajos,…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de la autostrazi, pe autostrada Timișoara-Arad. Oamenii legii au deviat traficul prin unul dintre spațiile de servicii și au controlat toate autovehiculele care au circulat pe sensul spre Timișoara. La controale au participat polițiști de la autostrazi din Cluj și…

- Continue reading Luna septembrie a adus un record de candidaturi pe piața muncii, arata o platforma de recrutare. Locurile de munca din Cluj au fost cele mai cautate, dupa București-Ilfov at Info real.

- Caz uluitor in Gaești, județul Dambovița! O femeie și-a prins soțul cu amanta in mașina, iar reacția ei imediata a fost una neașteptata. Aceasta a fugit spre autovehicul și s-a urcat pe capota, ca intr-un film de acțiune. Polițiștii au intervenit și au fost nevoiți sa ia masuri in cazul acesteia. Povestea…

- De parca nu ar fi destui șoferi fara carnet, bauți, drogați, prea grabiți sau prea neatenți pe sosele, pe un drum european intens circulat din Cluj și-a facut apariția... un cal in galop.