- Geanina Obreja din sezonul 5 al emisiunii „Insula iubirii” de la Antena 1 și-au uimit fanii din nou, dupa ce a postat pe pagina sa personala de Instagram o imagine surprinzatoare. Cu un look complet schimbat, aceasta a facut senzație.

- Mai multe tweet-uri de la Donald Trump, care contesta victoria lui Joe Biden, nu mai erau vizibile miercuri pe platforma de socializare, dupa o demonstrație violenta a susținatorilor sai la Washington, care a întrerupt certificarea rezultatelor prezidențiale, potrivit AFP.Doua mesaje scrise…

- Kevin Spacey a publicat un mesaj de Craciun joi, pentru al treilea an consecutiv, pe canalul sau de YouTube, in care starul american isi exprima sprijinul fata de persoanele aflate in suferinta in perioada sarbatorilor si care se gandesc la sinucidere, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Citește…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Surpriza de proporții pentru fanii emisiunii „Insula iubirii” de la Antena 1! Fosta concurenta Hannelore Ulrich și-a facut un selfie și toata lumea a putut descoperi ce schimbare radicala și-a facut aceasta.

- Ultimul clip lansat de indragita cantareata din Baia Mare, Paula Seling, face furori pe Youtube. Imaginile au fost filmate pe Lacul Firiza in vara acestui an si ilustreaza melodia in limba engleza a filmului „Love Story”. Clipul a fost lansat in urma cu mai putin de 24 de ore si deja are cateva mii…

