- Lewis Hamilton a caștigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei pentru a sasea oara. Victoria i-a reusit si datorita celui de-al saselea pole position pe care l-a avut pe Hungaroring.

- Lewis Hamilton a profitat la maxim de o ploaie sporadica pe unele viraje ale circuitului de la Hockenheim pentru a obține o victorie nesperata in Marele Premiu al Germaniei, cu ajutorul careia a revenit in fruntea clasamentului general. Sebastian Vettel și-a pastrat prima poziție la start, in ciuda…

- Max Verstappen a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 9-a etapa a Campionatului Mondial desfașurata pe circuitul din Spielberg.Este al patrulea succes al carierei pentru Verstappen, dupa Barcelona 2016, Malaezia și Mexic 2017 și acum in Austria.

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull-Renault) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 9-a etapa a Campionatului Mondial, desfasurat pe circuitul Red Bull Ring (4,318 km) din Spielberg, fiind urmat pe podium de finlandezul Kimi Raikkonen si de germanul Sebastian Vettel, ambii…

- Franța se dueleaza azi cu Argentina, in blockbuster-ul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. Fanii naționalei Franței au luat cu asalt stadionul din Kazan, locul de…

- Francezul Johann Zarco (Yamaha Tech3) va pleca din pole position in Marele Premiu al Frantei, a cincea etapa a Campionatului Mondial de MotoGP, dupa ce a dominat calificarile desfasurate sambata pe circuitul Bugatti de la Le Mans. Zarco a stabilit, totodata, un nou record al traseului, cu timpul de…

- Australianca Stephanie Gilmore a triumfat in etapa a patra a Campionatului Mondial de surf. Sportiva in varsta de 30 de ani a caștigat competiția din statiunea Saquarema, in statul brazilian Rio de Janeiro.

- Accident teribil in a patra etapa a Campionatului Mondial de Motociclism viteza, la clasa regina MotoGP. Cu opt tururi inainte de finalul cursei din Marele Premiu al Spaniei, o manevra riscanta a lui Jorge Lorenzo a provocat un accident in lant pe circuitul de la Jerez.