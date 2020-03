Italian considerat vindecat de coronavirus, testat din nou pozitiv pentru virusul COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Idris Elba a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, scrie digi24.ro“In aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19.

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…

- Pacientul de 51 de ani confirmat cu coronavirus si internat la Craiova a fost testat pentru a doua oara, rezultatul fiind pozitiv, astfel ca el va ramane izolat in spital, afirma reprezentantii Prefecturii Dolj.

- Un pacient cu coronavirus din San Antonio, Texas, care a fost eliberat din carantina, a fost testat ulterior pozitiv pentru noul virus și este acum din nou in carantina, potrivit primarului orașului, transmite Fox News.Pacientul se afla in carantina obligatorie la Centrul pentru Boli Infecțioase…

- Noi detalii in cazul gorjeanului de 25 de ani diagnosticat cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu italianul de 71 de ani, care a fost in vizita in Romania, saptamana trecute. Pacientul a participat la o petrecere, inainte sa fie testat pozitiv.

- Un cetatean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus in Japonia, au anuntat, astazi, oficialitați guvernamentale de la Budapesta, citate de agenția MTI. Pacientul ungur este unul dintre membrii de echipa...

- Un cetatean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus in Japonia, a anuntat luni un oficial guvernamental de la Budapesta, citat de MTI. Pacientul ungur este unul dintre membrii de echipaj ai navei de croaziera izolate in largul coastelor nipone din cauza epidemiei cu noul virus, a precizat secretarul…