- Comparativ cu daniile sale pentru sprijinirea fudațiilor care ajuta imigranți și apara drepturilor minoritaților, donațiile sale pentru combaterea pandemiei sunt mai degraba modeste- numai cateva milioane de dolari și acelea direcționate spre aliații sai politici. Ziarul Magyar Nemzet din Ungaria susține…

- „Ajunge cu ipocrizia si cu ascunsul capului in nisip. Acesta este raspunsul meu la reflectia privindu-i pe cei aproximativ 600.000 de imigranti ilegali cu situatie de regularizat pentru a face sa reporneasca economia. Fie vom fi noi, cei din politica, cei de la guvernare care sa ne ocupam de aceasta…

- Ministrul italian al agriculturii, Teresa Bellanova, a pledat marti pentru regularizarea statutului a 600.000 de imigranti ilegali in scopul de a reporni economia grav afectata de epidemia de COVID-19, o propunere care a declansat insa critici virulente din partea Ligii lui Matteo Salvini, transmite…

- ​În urma cu doi ani, când parintele Marco Casella a primit prima sa parohie a decis sa reinstaureze o tradiție care disparuse de mult în micul oraș sicilian Mirabella Imbaccari. Preotul catolic, în vârsta de 32 de ani, a organizat o procesiune în Saptamâna Sfânta…

- Guvernul italian a obtinut joi votul de incredere al Senatului pe un proiect de lege care le va facilita magistratilor utilizarea softurilor de spionaj in anchetele privind coruptia in sectorul public, transmite Reuters. Votul a survenit intr-un context de frictiuni acute in interiorul…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat ca guvernul de la Roma s-ar putea prabusi dupa ce micul sau partid de centru a boicotat o reuniune de cabinet cu privire la o controversata reforma a justitiei, prim-ministrul in functie Giuseppe Conte sugerand ulterior ca ar fi pregatit sa demisioneze,…

- Senatul italian a votat trimiterea în judecata a lui Matteo Salvini, acuzat de sechestrare de persoane pentru ca a blocat o nava de migranți în largul Siciliei, când era ministru de Interne, scrie AFP.În intervenția sa dinaintea votului, Salvini a "revendicat cu…