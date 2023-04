Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care locuiesc in Italia risca amenzi de pana la 100.000 de euro daca folosesc cuvinte englezesti si alte cuvinte imprumutate din alte limbi in corespondența oficiala, potrivit unei noi legislatii introduse de partidul Fratelli d’Italia al premierului Giorgia Meloni, noteaza CNN. Cu toate…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a apreciat drept "esential" un "strans parteneriat" intre Regatul Unit si Franta, inainte de a fi primit vineri de presedintele Emmanuel Macron pentru primul summit franco-britanic din 2018, organizat dupa ani de tensiune, relateaza AFP, citat de Agerpres."Istoria…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a promulgat o lege care le interzice oficialilor guvernamentali sa foloseasca cuvinte straine in documente oficiale și corespondența, dar și in vocabularul uzual, in timp ce se afla la serviciu, scrie The Moscow Times. „Cand se folosește limba rusa ca limba de stat…

In cadrul unui fenomen foarte rar, aurore boreale foarte spectaculoase au putut fi vazute in noaptea de duminica spre luni in Regatul Unit, inclusiv in regiuni sudice ale tarii, precum comitatele Kent si Cornwall, informeaza BBC.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca a semnat mai multe decrete, intre care unul interzice iesirea din tara, in alte scopuri decat deplasarile oficiale de serviciu, a tuturor angajatilor guvernamentali, inclusiv deputati, anunța news.ro.

O intalnire intre printul Harry si ceilalti membri ai familiei regale britanice ar fi avuta in vedere inaintea ceremoniei de incoronare a regelui Charles al III-lea din luna mai cu scopul de a atenua tensiunile din randul casei domnitoare din Regatul Unit.