Italia revine după 16 ani "Azzurii" au castigat titlul european la volei masculin, iar Slovenia a pierdut a treia finala in aceeasi perioada Italia a cucerit titlul de campioana europeana la volei masculin dupa o asteptare saisprezece ani, invingand cu scorul de 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) echipa Sloveniei, in finala disputata duminica seara la Katowice (Polonia). Ultimul titlu continental al voleibalistilor italieni data din 2005 si fusese obtinut pe teren propriu, la Roma. De atunci, Italia a mai ajuns in finalele Campionatelor Europene din 2011 si 2013, precum si la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio, pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele masculine de volei ale Italiei si Sloveniei se vor confrunta duminica seara in finala Campionatului European, dupa partidele disputate sambata seara in semifinalele competitiei, scrie AFP, citat de agerpres. Slovenia, vicecampioana europeana in 2019, a invins in penultimul act Polonia,…

- Nationala de volei masculin a Serbiei este prima semifinalista a Campionatului European, dupa ce a eliminat marti, in sferturile de finala, reprezentativa Tarilor de Jos, anunța news.ro. Serbia s-a impus cu scorul de 3-0, pe seturi 25-23, 25-20 si 27-25. Tot marti se joaca si al doilea…

- Republica Moldova a convenit in plan bilateral, prin schimb de note, recunoașterea reciproca a certificatelor naționale de vaccinare provenite din Ucraina, Ungaria, Georgia, Turcia, Muntenegru, Kazahstan, Turkmenistan, Belarus Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe…

- Naționala de baschet feminin a Statelor Unite a cucerit duminica aurul la JO Tokyo 2020, dupa finala câștigata în fața Japoniei. Sâmbata, naționala masculina a SUA cucerea a 16-a medalie olimpica de aur din 1936 încoace. SUA s-au impus în fata echipei gazda a JO,…

- Nationala masculina de volei a Frantei a invins cu scorul de 3-2 reprezentativa Poloniei (care a cucerit ultimele doua titluri mondiale), marea favorita a turneului olimpic de la JO 2020 de la Tokyo, marti, in sferturile de finala, calificandu-se in ''careul de asi'' al competitiei, scrie AFP, potrivit…

- Navigatorul Kiran Badloe a castigat medalia de aur in proba masculina de windsurfing (RS:X), sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a sosit al doilea in cursa pentru medalie. Triplul campion mondial avea un avans de 19 puncte fata de al doilea clasat, francezul Thomas Goyard, inaintea cursei…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a României, în premiera la Olimpiada, a pierdut contra Franței (12-22) în ultimul meci din faza grupelor la JO 2020. Tricolorele încheie competiția de la Tokyo cu șase înfrângeri și o victorie. Din echipa Frantei a facut parte…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa sustinuta cu ocazia meciului de pe Arena Nationala cu Elvetia din optimile EURO 2020, ca el si jucatorii sai au fost foarte bine primiti la Bucuresti si nu se pot plange de…