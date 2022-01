Italia returnează Greciei un fragment din friza de est a Partenonului Italia înapoiaza Greciei un fragment din friza de est a Partenonului, în cadrul unui acord care ar putea pune presiune pe Marea Britanii sa restituie marmurele din Partenon, vechi de 2.500 de ani, preluate de Lord Elgin la începutul secolului al XIX-lea, relateaza News.ro citând The Guardian.



Fragmentul, care înfatiseaza piciorul unei zeite, Peitho sau Artemis, se afla în prezent la Antonino Salinas Regional Archaeological Museum din Palermo, Sicilia. Initial, a fost cumparat de Univeristatea din Palermo de la vaduva lui Robert Fagan, consulul britanic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța despre actualizarea datelor privind accesul cetațenilor din Moldova pe teritoriul altor state. Potrivit ultimelor date, alertele raman neschimbate de la ultima actualizare in urmatoarele țari: Albania; Austria; Bosnia și Herțegovina; Bulgaria; Canada; Cehia;…

- In prezența unui numar mare de polițiști, o prima manifestație de sute de elevi și studenți a avut loc luni dupa-amiaza in centrul Atenei, inaintea unui miting de 6.000 de oameni seara la apelul stangii, anarhiștilor și gruparilor pentru drepturile omului , potrivit unei surse din poliție.La finalul…

- Papa Francisc a pledat sambata la Atena pentru o politica comuna in domeniul migratiei intr-o Europa "sfasaiata de nationalisme", in discursul rostit in fata autoritatilor locale, in prima zi a vizite sale in Grecia, relateaza EFE. Papa a ajuns sambata la Atena dupa precedenta sa vizita in…

- Grecia a chemat medici privați pentru a reduce presiunea asupra doctorilor din spitale pe fondul pandemiei de coronavirus. Ministerul Sanatatii grec a ordonat vineri ca 85 de medici privati sa se prezinte la serviciu, informeaza DPA.Politistii au predat documentele corespunzatoare medicilor, care acum…

- Veniturile incasate din turism in Grecia in primele opt luni ale anului au ajuns la jumatate fata de nivelul din anul 2019, in linie cu estimarile facute de autoritatile de la Atena la inceputul anului, a declarat duminica ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias. Din cauza pandemiei de COVID-19…

- Un schimb aprins de replici între premierul grec Kyriakos Mitsotakis si o jurnalista olandeza care l-a interpelat în legatura cu presupuse cazuri de respingere a migrantilor era intens comentat miercuri pe retelele sociale din Grecia, relateaza AFP și Agerpres.„Avem o politica…

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de covid-19, un nou ”record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP. De la sfarsitul lui octombrie, numarul contaminarilor creste neincetat, de la 3.600…

- Pompierii, care cer locuri de munca permanente, au incercat sa blocheze bulevardul Kifissias din centrul capitalei Greciei, potrivit publicației ekathimerini.com. Manifestatia a avut loc in fata Ministerului pentru Protectie Civila si Schimbari Climatice, potrivit televiziunii publice grecesti.Aproximativ…