- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica…

- Noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri dupa-amiaza pe Constitutie, in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, informeaza France Presse. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S),…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, sefii Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si Ligii (extrema dreapta), au anuntat joi seara ca au ajuns la un nou acord pentru formarea unui guvern de uniune, relateaza AFP, DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, sefii Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si Ligii (extrema dreapta), au anuntat joi seara ca au ajuns la un nou acord pentru formarea unui guvern de uniune, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Toate conditiile sunt reunite pentru un guvern politic M5S/Ligue",…

- ''Presedintele l-a primit pe domnul Cottarelli, caruia i-a cerut sa formeze un guvern'', a anuntat secretarul general al presedintiei italiene, Ugo Zampetti. Liderii M5S si Ligii, Luigi Di Maio si Matteo Salvini, au criticat vehement veto-ul presedintelui Sergio Mattarella fata de propunerea…

- Presedintele Republicii Italiene, o figura institutionala respectata, are prerogative limitate, dar care s-au dovedit importante in caz de criza politica, scrie AFP. Presedintele italian, Sergio Mattarella, a refuzat sa numeasca un eurosceptic la conducerea Ministerul Finantelor, prezentat,…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia lor, duminica seara, dupa ce Giuseppe Conte, premierul propus de ei, a renuntat la formarea guvernului, relateaza AFP. Presedintele Italiei, Sergio Mattarella,…

- Giuseppe Conte - un avocat si profesor de drept, in varsta de 54 de ani, necunoscut marelui public si care pana in prezent a stat departe de lumea politica - ar urma sa conduca guvernul aflat in pregatire in Italia, scrie luni presa italiana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Luigi Di Maio si…