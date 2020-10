Italia prelungeşte restricţiile de călătorie Autoritatile din Italia prelungesc starea de urgenta pana pe 31 ianuarie 2021. Prin acelasi decret, se prelungesc pana pe 15 octombrie toate masurile de protectie anti-COVID, inclusiv restrictiile de calatorie in Italia, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

