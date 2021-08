Autoritatile vamale din Sardinia au confiscat mai multe kilograme de nisip, scoici si pietre colectate in mod ilegal de turisti care intentionau sa le ia cu ei acasa pe post de suveniruri din vacantele petrecute pe insula italiana din Marea Mediterana, relateaza luni DPA. Sardinia este celebra pentru plajele sale frumoase, insa face eforturi pentru a combate impactul turismului asupra mediului inconjurator, in contextul in care turistii ignora apelurile de a lasa zonele intacte in urma lor si colecteaza nisip si cochilii drept suveniruri. Au fost confiscate in total 4,1 kilograme de nisip adunat…