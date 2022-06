Stiri pe aceeasi tema

- Principalele sapte tari industrializate ale lumii (G7) au condamnat luni Coreea de Nord dupa cel mai recent test cu rachete balistice intercontinentale efectuat de aceasta si le-au cerut statelor membre ale Natiunilor Unite sa denunte actiunile Phenianului, informeaza Reuters si Kyodo. ''Suntem extrem…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a participat la cea de-a 132-a Sesiune a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei, care se desfașoara in Italia, la Torino. In intervenția sa, șeful diplomației de la Chișinau a subliniat faptul ca țara noastra…

- Mino Raiola a incetat din viața sambata, la 54 de ani. Familia impresarului a confirmat vestea tragica. Joi, cele mai importante publicații din Italia, intre care Gazzetta dello Sport sau Corriere della Sera, au lansat știrea potrivit careia agentul Mino Raiola ar fi incetat din viața. Știrea s-a raspandit…

- "La preluarea mandatului, la nici 3 luni, nu am pus in aplicare o hotararea a Consiliului local privind de ce mai putea sa exercite in zona societatea Rebu. Singura societate abilitata era Rosal SA. Denuntatorul e fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Se pare ca s-a denuntat singur in acest…

- El intentiona sa plece in vacanta in Italia, cu familia, de 1 mai. El facea pregatiri pentru aceasta vacanta de cateva zile.Edilul Sectorului 5 se afla in avionul in care a fost alerta cu bomba de la Otopeni. Tot ceea ce se stie este ca acesta a fost dus la DNA sub escorta. Informatiile legate de acest…

- El intentiona sa plece in vacanta in Italia, cu familia, de 1 mai. El facea pregatiri pentru aceasta vacanta de cateva zile.Edilul Sectorului 5 se afla in avionul in care a fost alerta cu bomba de la Otopeni. Tot ceea ce se stie este ca acesta a fost dus la DNA sub escorta. Informatiile legate de acest…

- Daca pe la noi, pe plaiurile mioritice, sunt scoși, la caz de nevoie – de exemplu, cand vine votarea și țara-și cheama toți cetațenii la urne – și morții din morminte, pe la italieni, morții, saracii, sunt amendați ca nu s-au vaccinat impotriva Covid-19. La inceputul anului in curs, Consiliul de Miniștri…