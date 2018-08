Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii din Germania vor incepe o ofensiva impotriva tendintelor populiste anti-europene si de dreapta la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, a declarat duminica sefa partidului, Andrea Nahles, potrivit dpa. "Trebuie sa fim mai clari in legatura cu valorile in care…

- Silvio Berlusconi, care i s-a opus miercuri fostului sau aliat de extrema dreapta Matteo Salvini in chestiunea desemnarii unui nou presedinte al Rai (grupul audiovizual public italian), a dat asigurari in cursul serii ca alianta lor rezista si a denuntat "diabolizarea" noului ministru de interne,…

- Urmatoarele alegeri europene vor fi o batalie impotriva "democratiei liberale" care va prefata infrangerea elitelor pe tema imigratiei si o cotitura spre aripa dreapta nationalista, a previzionat premierul ungar in discursul anual pe care l-a rostit sambata in fata etnicilor maghiari, la Baile Tusnad,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi va candida la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. Anunțul a fost facut de seful legislativului UE, Antonio Tajani, care este și vicepreședintele partidului Forza Italia, condus de Berlusconi.

- Fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, va candida anul viitor in alegerile pentru Parlamentul European, a declarat presedintele legislativului UE, Antonio Tajani, intr-un interviu publicat sambata in La Stampa, informeaza dpa. Lui Berlusconi, in prezent in varsta de 81 de ani, i-a fost interzis…

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…

- Analiza privind demararea proiectului si contributiile la realizarea produselor intelectuale ale proiectului au facut obiectul reuniunii transnationale a partenerilor, care a avut loc in Italia, la Milano, in perioada 18-19 iunie 2018. Gazduita de Universitatea din Milano – Clinical Psychology. Intrevederea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, saluta victoria candidatului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, in turul al doilea al alegerilor locale partiale pentru Primaria Chisinau, care s-au desfasurat duminica.”Partidul Național Liberal saluta victoria remarcabila inregistrata astazi…