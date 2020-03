Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis inchiderea tuturor magazinelor, cu exceptia celor alimentare si a farmaciilor, pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, a anunțat premierul Giuseppe Conte."Vor fi inchise toate magazinele, cu exceptia celor cu bunuri necesare, precum farmaciile si cele alimentare. Este…

- Epidemia de coronavirus din Italia a dus la masuri fara precedent: intreaga țara intra in carantina, iar participarea la adunari publice este interzisa. Premierul italian Giuseppe Conte a anunțat ca masurile de carantina luate in cadrul epidemiei vor fi valabile pe tot teritoriul țarii. Bilanțul actual…

- Premierul italian Giuseppe Conte a ordonat luni seara suspendarea campionatului national de fotbal, precum si a tuturor evenimentelor sportive, pana pe 3 aprilie, noteaza AFP.Suspendarea meciurilor de fotbal din Peninsula este doar una dintre masurile destinate stoparii epidemiei de coronavirus cu care…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anunțul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatații, in urma raspandirii virusului in Italia. "Din aceste 13 cazuri, 10 sau chiar 11 sunt de import, adica au venit din Italia. Avem…

- Premierul italian Giuseppe Conte a criticat situatia 'complet inadecvata' dintr-un spital pentru a explica propagarea rapida a virusului in nordul Italiei, potrivit AFP. 'Este clar ca exista un focar acolo si ca de acolo virusul s-a raspandit', a declarat Conte intr-o emisiune…

- Italia va lua în curând o decizie cu privire la renunțarea taxelor pe autostrazi, o acțiune care va genera probabil tensiuni în relația cu compania Autostrade per l’Italia, care opereaza mai mult de jumatate din drumurile cu taxa din țara, scrie Mediafax citând publicația…