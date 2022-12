Stiri pe aceeasi tema

Skoda Auto, divizie a grupului Volkswagen, ia in considerare retragerea din China, urmand ca anul viitor sa fie anuntata decizia finala, a anuntat directorul general Klaus Zellmer intr-un interviu acordat saptamanalului german Automobilwoche, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Autoritatile din China responsabile cu implementarea politicii de zero COVID au declarat ca tara se confrunta cu o noua situatie, pe fondul relaxarii unor restrictii impuse in unele orase ale tarii.

Lucrarile la o componenta esentiala a celui mai important proiect de reactor de fuziune nucleara din lume, supranumit ''Soare artificial'', au fost finalizate de China, a anuntat dezvoltatorul acestuia, transmit miercuri agentiile Xinhua si EFE, potrivit Agerpres.

Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat luni omologului sau american Joe Biden ca lumea este suficient de mare pentru ca cele doua tari ale lor sa poata prospera, dar a atentionat totodata SUA impotriva depasirii "liniei rosii" pe care o constituie problema Taiwanului, informeaza AFP, potrivit…

Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, a parut sa critice, marti, decizia cancelarului Olaf Scholz de a efectua o vizita in China, amintindu-i de angajamentele asumate prin programul de guvernare al coalitiei de la Berlin si cerandu-i sa modifice imediat strategia fata de Beijing, anunța…

Gigantul rus Gazprom anunta marti ca a lansat teste in campul gazifer Kovikta, in Siberia, menite sa creasca, in lunile viitoare, capacitatile de export de gaze naturale catre China, in toiul Razboiului rus in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Justitia americana a inculpat joi sapte cetateni chinezi acuzati ca au incercat sa oblige un compatriot de-al lor, rezident in SUA, sa se intoarca in China, in cadrul unei campanii de repatriere fortata desfasurate de Beijing, relateaza AFP.

Capacitatea Chinei de a stavili criza din sectorul imobiliar este din nou pusa sub semnul intrebarii dupa ce un dezvoltator privat cu sustinere de stat pentru finantare s-a alaturat unei liste din ce in ce mai lungi de firme din sector care intra in default, scrie Bloomberg.