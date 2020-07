Stiri pe aceeasi tema

- Problemele generate de pandemia de coronavirus nu sunt doar de ordin medical și economic. Este perioada propice pentru furturi și alte infracțiuni cares-au inmulțit in ultimul timp. Explicația fenomenului: valul de romani care au revenit de peste granițe este extrem de pestriț; de la oamenii normali,…

- În ziua de 18 iunie a.c. poliitii brileni au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis pe numele unei femei din localitatea Plopu. Femeia în vârst de 35 de ani a fost condamnat pentru trafic de persoane i constituirea unui grup infracional organizat ....

- Fatima Negrini, o femeie de 108 ani, din nordul Italiei, s-a alaturat celor trecuți de o suta de ani care s-au vindecat de COVID-19. „Dumnezeu a uitat de mine”, spus Fatima Negrini, sambata, potrivit...

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie data in urmarire pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea.Astfel, in 27 mai, politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej, au identificat o femeie de 37 de ani, din municipiul Dej, judetul Cluj, pe numele careia…

- Sebastian Vettel a anunțat marți ca nu va ramane la Ferrari dupa sfarșitul sezonului 2020, astfel ca Scuderia este in cautarea unui inlocuitor. Presa din Italia susține insa ca Ferrari a decis deja cine va fi noul coechipier al lui Charles Leclerc incepand din 2021, și anume Carlos Sainz. Potrivit informațiilor…

- O femeie in varsta de 70 de ani din localitatea Corbu, județul Constanța, a fost prinsa sub daramaturile casei, in urma exploziei unei butelii, noteaza Agerpres.A fost nevoie de intervenția pomiperilor pentru ca femeia sa poata fi scoasa de sub daramaturi și transportata la spital.Conform medicilor,…