Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP. Sondajul a fost realizat in iunie si iulie pentru think tankul More in Common (Destin comun), dar a fost facut public abia joi, dupa ce a fost comunicat unor oficiali cu rang inalt de la Berlin, Paris, Bruxelles si Londra, transmite Agerpres. El ofera indicii despre ce a contribuit la decizia istorica a statelor membre ale UE, totusi divizate, de…