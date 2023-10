Stiri pe aceeasi tema

- Grețurile și varsaturile reprezinta o problema cu care oricine s-a confruntat sau se va confrunta cel puțin o data in viața. Oricat de neplacute ar fi aceste simptome, de cele mai multe ori nu reprezinta o problema serioasa și se poate scapa de ele cu ajutorul a catorva remedii simple ori, daca este…

- Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a invitat-o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in asa numitul „hotspot" din Lampedusa, in urma cresterii fara precedent a sosirilor de migranti in insula din Mediterana in ultimele zile.

- In 26 de ani, Moldova a fost condamnata la CtEDO de aproape 600 de ori, noteaza Noi.md La 12 septembrie 2023 se implinesc 26 de ani de cind Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) examineaza plingerile depuse impotriva Republicii Moldova. In context, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Bulgaria pentru refuzul de a recunoaste casatoria incheiata de doua femei in afara tarii, transmite AFP, conform Agerpres.CEDO a fost sesizata de doua femei cu cetatenie bulgara care se casatorisera in 2016 in Marea Britanie, unde traiau…

- Guvernul Romaniei a contestat pronunțata in luna mai de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), prin care obliga statul roman sa adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex.

- Cel putin 30 de migranti sunt dati disparuti dupa naufragiul a doua nave in largul insulei italiene Lampedusa, potrivit marturiei unui supravietuitor, a anuntat duminica Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), relateaza AFP.