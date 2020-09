Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin al ministrului Sanatatii stabileste reguli noi privind traseul pacientilor. Si le impune termene stricte celor de la Directiile de Sanatate Publica pentru anchetele epidemiologice. Potrivit ordinului, un pacient cu simptome de infectie respiratorie acuta trebuie sa ramana acasa, sa sune la…

- Un ordin al ministrului Sanatatii stabileste reguli noi privind traseul pacientilor. Si le impune termene stricte celor de la Directiile de Sanatate Publica pentru anchetele epidemiologice. Diana Brancus a studiat documentul.

- Organizatia de protectie a consumatorilor InfoCons a lansat o linie telefonica speciala destinata persoanelor care isi fac teste pentru detectarea Covid-19, potrivit unui comunicat remis miercuri de InfoCons. Numarul Telekom cu tarif normal in retea 021-9615 este dedicat persoanelor care au efectuat…

- Autoritațile portugheze au pus in aplicare noi reguli de intrare in țara pe cale aeriana, in contextul actualelor condiții de pandemie. Astfel, cetațenii țarilor din afara UE, care calatoresc in scop profesional, de studiu, de reintregire a familiei, din motive de sanatate sau din motive umanitare in…

- Cipru va introduce teste obligatorii de COVID-19 la toate sosirile din Grecia incepand cu 6 august, au anuntat duminica autoritatile sanitare, pe fondul exploziei infectiilor in Grecia saptamana trecuta, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 25 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 19 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 672 persoane confirmate pozitiv, 454 persoane vindecate și 30 decese. Vineri in județul…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.172 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat miercuri seara autoritatile medicale de la Paris, raportand aproape 1.000 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro.In ultimele 24 de ore, sapte persoane spitalizate…

- La data de 28 iunie, la nivelul județului Alba, se inregistreaza 448 persoane pozitive, 397 persoane vindecate și 24 decese la persoane infectate. Sambata, 27 iunie, in Alba, au fost prelucrate 193 de teste, la DSP. Numarul total de teste efectuate in județ a ajuns la 26.678, informeaza Direcția de…