Italia 'cere respect' din partea celorlalte state europene in ce priveste viitoarea redeschidere a frontierelor, pledand pentru un 'raspuns european coordonat', a declarat ministrul de externe Luigi Di Maio, subliniind ca tara sa nu accepta sa fie 'tratata ca un lazaret' si ca este pregatita sa primeasca turisti, informeaza sambata AFP si Reuters. 'Am auzit vorbindu-se mult despre Italia in aceste zile. Nu este momentul sa polemizam, dar tin sa precizez un lucru: pretindem respect. Daca cineva isi imagineaza ca ne poate trata ca pe un lazaret, atunci sa stiti ca nu…