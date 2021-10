Italia: centru-stânga, pe cale să câștige alegerile municipale Candidații de centru-stanga inregistreaza o mare victorie la alegerile municipale italiene de la Roma și Torino, sondajele publicate luni sugerand ca și-au indepartat adversarii de dreapta. Daca aceste rezultate vor fi confirmate, se vor adauga la o serie de victorii pentru Partidul Democrat (PD) in primul tur, in urma cu doua saptamani, in mai multe […] The post Italia: centru-stanga, pe cale sa caștige alegerile municipale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

