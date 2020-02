Italia anunță al 4-lea deces din cauza coronavirusului. Peste 165 de persoane infectate De 48 de ore, italienii traiesc un cosmar: pe langa cele 4 decese, sunt deja 165 de persoane care au coronavirus, cele mai multe in provinciile Lombardia si Veneto, din nordul Peninsulei. 11 localitati din aceste zone sunt in carantina, iar autoritatile au inchis scolile din Milano si Verona. Mai mult, traficul feroviar a fost suspendat in nordul tarii la granita cu Austria. Iar autoritatile austrice iau la randul lor in considerare instituirea controalelor la granita cu Italia. Duminica noaptea, un tren care venea din Italia a fost oprit la granita cu Austria, in pasul Brenner, dupa ce doua persoane… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

