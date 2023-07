Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 300 de femei au protestat in fața Palatului de Justiție din Padova, din nordul Italiei, dupa ce un procuror a declarat ca certificatele de naștere a 33 de copii nascuți din cupluri de lesbiene sunt ilegale, relateaza CNN.

- Sicriul fostului premier și lider al partidului Forza Italia va fi expus timp de cateva minute in Catedrala Duomo, iar in piața vor fi instalate maxi-ecrane pentru cei care vor sa asiste la slujba. In catedrala vor putea intra aproximativ 2.000 de persoane, potrivit Rador.Și-a anunțat deja prezența,…

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Copiii ne invata sa fim MAI buni, MAI iubitori, MAI frumosi. Copilaria e varsta la care un zambet inocent produce bucurie. Copilaria e o lume aparte, o lume plina de lumina și armonie. Pentru a sarbatori bucuria copilariei, jandarmii maramureșeni au fost prezenți astazi la activitațile dedicate Zilei…

- „Ținutul fericirii” la Alba Iulia, in 1 și 2 iunie: Festival de joaca pentru copiii, in Piața Cetații De 1 iunie – Ziua Internaționala a Copilului, copiii din Alba Iulia sunt invitați sa se distreze, sa experimenteze, sa sara și sa alerge, sa cante și sa rada, sa se dea cu bicicleta și sa caștige premii…

- Varsta pana la care se poate acorda concediu pentru ingrijirea copilului bolnav a crescut. Masura a fost decisa de Parlament. In prezent, concediul se acorda doar pana la varsta de 7 ani. Parinții care au copii bolnavi vor putea sa iși ia o perioada mai lunga concediu pentru ingijirea lor. Cum se va…

- Omul cu cel mai lung nas din lume, turcul Mehmet Ozyurek, a murit in mod neașteptat la varsta de 75 de ani.Barbatul s-a imbolnavit saptamana trecuta și a suferit un atac de cord inainte de a fi supus unei intervenții chirurgicale pe creier, scrie DailyMail .Potrivit presei locale din Turcia, inmormantarea…

- Scandal in Parlament la dezbaterile din comisii privind prevenirea separarii copilului de familie. Proiectul de lege a provocat discuții aprinse in sedinta de luni a Comisiilor pentru munca si pentru sanatate, liderul AUR George Simion spunand „Jos labele de pe copiii Romaniei”. Ministrul familiei,…