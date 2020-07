Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la Bragadiru: Intervin 20 de autospeciale Foto: ISUBIF. Pompierii intervin la aceasta ora cu 20 de autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica de ambalare a orezului din localitatea Bragadiru, în apropiere de Șoseaua de Centura a Capitalei. Maior…

- Un numar de 24 de autospeciale de stingere actioneaza joi seara la incendiul puternic produs la Bragadiru la doua hale, in apropiere de Soseaua de Centura, informeaza Agerpres.Citește și: Traficul rutier este intrerupt pe DN 7A din Valcea din cauza aluviunilor scurse de pe versant pe șosea…

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…

- Un incendiu puternic s-a produs joi seara in apropierea Șoselei de Centura, la doua hale din Bragadiru.Suprafațaafectata este de aproximativ 5.000 de metri patrați, cu posibilitatea deextindere, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov.”Este oardere puternica, cu degajare…

- O explozie urmata de incendiu, intr-un apartament din capitala Foto: Arhiva/ IGSU O explozie urmata de incendiu s-a produs miercuri dimineata într-un apartament dintr-un bloc aflat pe Calea Giulesti 42 din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) au fost solicitați sa intervina, duminica dimineata, in zona Calea Giulesti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe vagoane de tren garate. Potrivit sursei citate, vagoanele sunt garate pe 4 linii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a operationalizat vineri un punct de lucru temporar, la kilometrul 19 al autostrazii A2. "In contextul cresterii progresive a fluxului de autoturisme care se deplaseaza catre statiunile de la mare, ISU Bucuresti - Ilfov a operationalizat…

- O barca s-a rasturnat duminica pe lacul Herastrau, o persoana cazand in apa, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), care intervine in zona. Potrivit ISUBIF, barca s-a rasturnat in zona restaurantului Pescarus. ''O persoana a cazut in apa; se tine de ambarcatiune.…