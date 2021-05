ISUBIF: 61 de solicitări pentru îndepărtarea copacilor căzuţi pe carosabil în Bucureşti Pompierii bucuresteni au intervenit, marti, pentru indepartarea a 61 de copaci cazuti pe autoturisme sau carosabil, in urma vantului puternic inregistrat in Capitala. "Ca urmare a manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISUBIF a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 61 de solicitari in Municipiul Bucuresti, astfel: 27 dintre acestea pentru indepartarea copacilor cazuti pe autoturisme, 23 pentru indepartarea copacilor cazuti pe carosabil, sase degajari elemente de tencuiala, patru table desprinse de pe acoperis si un stalp", informeaza Biroul de presa al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

