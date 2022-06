ISU Ialomita: Comunicat de presa - 07.06.2022 Nr.19 din 07 iunie 2022 COMUNICAT DE PRESA Recrutam salvatori din pasiune Campania "Salvator din pasiune" continua in Ialomita cu o noua etapa de recrutare a voluntarilor. Proiectul se va derula in perioada 08 iunie 27 iunie a.c., iar conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca cei care doresc sa se alature pompierilor salvatori sunt urmatoarele: varsta cuprinsa intre 16 si 65 de ani; sa fie apt din punct de vedere medical; sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea infractiun ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

