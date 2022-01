ISU Ialomita: Buletin informativ - 12.01.2022 BULETIN INFORMATIV 30 de tone de furaje mistuite de flacari, intr o gospodarie din comuna Ciochina, sat Orezu In data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 13:55, salvatorii din cadrul Garzii de interventie Slobozia, au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs in gospodaria unui cetatean din comuna Ciochina, sat Orezu. Trei echipaje de salvatori cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, s au deplasat de urgenta la locul solicitarii. Salvatorii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

