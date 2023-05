ISU Arges - Ultimele pregatiri ale pompierilor in Raliul Argesului

Stiri pe aceeasi tema

- Peste puțin timp la Pitești va fi dat startul oficial pentru cea mai spectaculoasa competiție motorsport din județul nostru: Raliul Argeșului. Dupa cum v-am informat, in perioada 26-27 mai, piloții se vor intrece in probele speciale din Pitești, Budeasa, Campulung Muscel, Schitu Golești, Godeni, Berevoești…

- Cristian Gentea, primarul Pitestiului: “Campionatul Național de Raliuri este, prin Raliul Argeșului, la Pitești, in acest weekend! Evenimentul a ajuns la a V-a ediție, toate cele 80 de locuri la start au fost ocupate, așa incat ne așteptam la un spectacol de excepție! Tot in premiera, avem in Pitești…

- Programul evenimentului este urmatorul: Joi, 25 mai 2023, ora 19:00: Start Festiv și Prezentarea echipajelor in Piața Primariei din Pitești. Vineri, 26 mai 2023: Ziua 1 de concurs 08:00-12:00: Shakedown Budeasa 14:45 PS 1 Godeni 1 17:05 PS 2 Godeni 2 20:00 PS 3 Berevoiești 21:13 PS 4 Superspeciala Pitești…

- La sfarșitul saptamanii trecute, tineri social democrați din toate zonele județului s-au intalnit la Pitești, in padurea Trivale, pentru o ampla acțiune de ecologizare. Acțiunea s-a desfașurat pe segmentul de padure dintre Manastirea Trivale și intersecția cu strada Nicolae Labiș.„Le mulțumim tuturor…

- In acest weekend, tineri social democrați din toate zonele județului s-au intalnit la Pitești, in padurea Trivale, pentru o ampla acțiune de #ecologizare . Aceasta s-a desfașurat pe segmentul de padure dintre Manastirea Trivale și intersecția cu strada Nicolae Labiș, unul dintre cele mai afectate de…

- La data de 3 mai a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat o perchezitie domiciliara, in comuna Berevoești, la locuinta unui barbat, de 36 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de trafic de persoane. Citește…

- Nr. 458 din 4 mai 2023 RETINUT PENTRU TRAFIC DE PERSOANE La data de 3 mai a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Pitesti, au efectuat o perchezitie domiciliara, in comuna Berevoesti, la locuinta unui barbat, de 36 de ani,…

- Sarbatorile pascale se apropie cu pași repezi. In orașe e forfota, lumea se grabește, traficul rutier e intens, șoferii devin irascibili, neatenți. In astfel de condiții se produc și accidentele. Așa cum s-a intamplat vineri, 14 aprilie, in jurul orei pranzului, in municipiul Campulung Muscel. Citește…