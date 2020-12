Istoria FASCINANTA a ceasului de 25 de milioane de euro, realizat in 44 de ani. Creatorul si destinatarul n-au apucat sa-l vada!

Evaluata la 25 de milioane de euro, bijuteria s-a vrut a fi un cadou pentru regina Maria-Antoaneta a Frantei din partea unui admirator secret. Pentru aceasta, barbatul respectiv, cel mai probabil un conte indragostit de regina, a angajat un faimos ceasornicar al vremurilor, Abraham Louis Breguet.

Pentru ca nu era conditionat de timp sau de bani, acesta a inceput sa lucreze la ceas in 1783, insa Revolutia Franceza l-a determinat sa ia o pauza considerabila, timp in care destinatarul ceasului a trecut in nefiinta, Maria-Antoaneta fiind executata in 1793.

In ciuda acestui fapt, Breguet…