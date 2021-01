Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile penitenciare din Israel au anuntat duminica vaccinarea rapida impotriva coronavirusului a tuturor detinutilor, inclusiv palestinieni, transmite AFP citata de Agerpres. Potrivit agentiei, decizia a fost luata in urma unor cereri repetate ale justitiei, ale unor organizatii neguvernamentale…

- In Israel aproape 1.500.000 de persoane au primit, pana acum, prima doza a vaccinului Pfizer, a anunțat miercuri ministrul sanatații, Yuli Edelstein. Marti au fost inoculate aproximativ 115.000 de persoane. Ministrul sanatații a cerut din nou populației sa respecte instrucțiunile de sanatate publica.…

- Guvernul israelian a confirmat luni, 4 ianurie, ca va emite pașaportul de vaccin Covid care va permite accesul in locuri ”restricționate altor persoane”, informeaza The Jerusalem Post. O demonstrație a proiectului a fost prezentata de Nachman Ash, coordonatorul programului de lupta impotriva coronavirusului,…

- ​​Autoritatile israeliene au anuntat joi al treilea lockdown în mai putin de doua saptamâni pentru a stopa o cresterea infectiilor cu noul coronavirus, la câteva zile dupa lansarea campaniei de vaccinare la nivel national, scrie AFP.Miercuri, ministrul Sanatatii a confirmat de…

- Autoritațile din Franța au decis sa permita, incepand de marți noaptea, reluarea circulației de persoane dinspre Marea Britanie. Astfel, va fi permisa deplasarea dinspre UK catre Franța, inclusiv tranzitarea țarii, atat pentru cetațenii francezi, cat și pentru cei din UE, inclusiv cei romani. Aceștia…

- Benjamin Netanyahu, premierul statului Israel, a devenit sambata primul cetatean din aceasta țara care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus,…

- Numarul noilor cazuri COVID a crescut dramatic in Germania, iar cancelarul Angela Merkel a subliniat ca in lipsa unor masuri dure, imediate, sistemul sanitar va fi suprasolicitat, scriu The Guardian și Bild.Angela Merkel a avertizat ca Germania este aproape de a pierde controlul luptei cu coronavirusul…