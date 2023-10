Israelul va înarma populația civilă pentru a apăra orașele țării Politia israeliana a anuntat luni ca va incepe inarmarea civililor pentru a riposta in cazul unui atac sau a unei situatii de criza. Seful politiei Kobi Shabtai si ministrul Securitatii Nationale Itamar Ben Gvir "au decis sa extinda unitatile de interventie de urgenta care acționeaza sub comanda politiei in toate orasele", se arata intr-un comunicat de presa comun. Aceasta acțiune nu este o noutate in peisajul de securitate israelian, localitatile de la granitele țarii avand de multi ani astfel de unitati, formate din veterani de armata care primesc arme, sunt pregatiți si actioneaza in caz de… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca in zona Galati autoritatile mai efectueaza cautari pentru a se stabili daca exista posibile resturi ale unor drone, premierul a precizat: „Inca nu sunt elemente”. Mai multe echipaje de la ISU, IPJ, Jandarmerie, Armata, Politia de Frontiera fac cautari, sambata dimineata, in cartierul Dimitrie…

- Doi barbati au fost raniti, iar unul este dat disparut, dupa ce doua ambarcatiuni s-au ciocnit, pe Bratul Sfantu Gheorghe. Ranitii au fost transportati la spital. Continua cautarile barbatului disparut. Autoritatile din judetul Tulcea au fost alertate marti noapte despre un accident naval. ”Dispeceratul…

- Un urs a fost vazut vineri seara pe strada Ighisului din municipiul Medias, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a emis un mesaj de avertizare a populatiei, a anuntat purtatoarea de cuvant a ISU Sibiu, Andreea Stefan, conform Agerpres."ISU Sibiu a emis un mesaj de avertizare a populatiei de…

- Raed Arafat a anuntat ca trebuie revizuita politica in ceea ce priveste adaposturile de protectie civila si acestea trebuie sa fie pregatite, mai ales in zona de frontiera, acolo unde exista un risc din cauza razboiului din Ucraina. Șeful DSU a adaugat ca, desi riscul este unul minim, trebuie protejata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat miercuri, dupa ce armata a pus adaposturi antiaeriene la Plauru, ca desi riscul este unul minim trebuie protejata populatia. Șeful DSU a precizat ca trebuie revizuita politica in ceea ce priveste adaposturile de protectie civila…

- Doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, miercuri, pe raza localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava.In accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune. In cele doua masini se aflau trei persoane, dintre care cele doua ranite au ramas incarcerate,…

- In urma tragicului incident de la stația GPL din Crevedia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a dezvaluit detalii cutremuratoare despre experiența sa in timpul intervenției salvatorilor in fața exploziilor devastatoare. Acesta a dezvaluit, de altfel, ce a simțit in…

- Forte ale Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad au intervenit, marti, pentru salvarea unui barbat care a urcat pe structura metalica a unui pod din municipiu, a doua oara in ultima luna, amenintand ca se arunca in raul Mures, potrivit Agerpres.Barbatul are 49 de ani si…