Israelul spionează o piață energetică neexploatată în Europa Exista o dimensiune economica a razboiului israeliano-palestinian, una pe care evenimentele recente din Gaza au pus-o in evidența. Poate ca aspectul cel mai distructiv din punct de vedere financiar al oricarei ocupații militare este insușirea resurselor naturale. Iar cea a Israelului nu face excepție: poporul palestinian nu a avut niciodata cu adevarat controlul asupra resurselor […] The post Israelul spioneaza o piața energetica neexploatata in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

