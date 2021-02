Israelul se distanțează de poziția SUA în privința acordului nuclear iranian Ambasadorul israelian în SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.



În contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul a cerut noi sanctiuni împotriva Iranului si o &"amenintare militara credibila&" pentru regimul de la Teheran.



Contextul declaratiilor lui Erdan la postul de radio al armatei israeliene este sensibil pentru premierul Benjamin Netanyahu, care se confrunta din nou cu alegeri luna viitoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

